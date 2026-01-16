Alassio celebra San Sebastiano, Patrono della Polizia Locale
di Redazione
Ad Alassio, martedì 20 gennaio, si terrà la tradizionale celebrazione in onore di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale. Alle ore 11, presso la Collegiata di Sant’Ambrogio, Mons. Ennio Bezzone presiederà la Santa Messa.
Al termine della funzione religiosa, saranno presentate le principali attività svolte dal Comando della Polizia Locale nel corso del 2025, con un bilancio delle iniziative e dei risultati conseguiti.
Alla cerimonia prenderanno parte il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, e il Comandante della Polizia Locale nonché Dirigente del Comune, Francesco Parrella.
