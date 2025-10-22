Al via il restauro di Palazzo Rosso, intervento da 500mila euro, a Telenord parla l'assessore Massimo Ferrante

Prende il via il progetto di restauro di Palazzo Rosso, un importante intervento di riqualificazione dal valore complessivo di 500mila euro. Il palazzo, da sempre punto di riferimento culturale e architettonico del territorio, sarà oggetto di un accurato lavoro di recupero volto a preservarne l’identità storica e a valorizzarne ulteriormente il patrimonio artistico.

Ospite in studio di Katia Gangale, Massimo Ferrante Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Genova illustra nel dettaglio le fasi dell’intervento, i tempi previsti per la realizzazione e gli obiettivi a lungo termine di questo importante progetto per la comunità.

