Al Ferraris Genoa e Parma in campo per aiutare Pietrino e Leonardo

Genoa e Parma domenica al Ferraris contribuiranno a supportare le necessità di due bambini, Pietrino 2 anni e Leonardo 3, nell’intento di sostenere le ingenti spese per un percorso di programmi intensivi di riabilitazione altamente personalizzati, al Napa Center di Londra, funzionali a migliorare nelle speranze la loro precaria qualità di vita.

E’ prevista la messa all’asta nella prossima settimana, sulla piattaforma eBay dedicata (https://www.ebay.it/usr/genoa_cfc), di una serie di maglie preparate e/o indossate da entrambe le squadre, per la partita di domenica allo stadio Luigi Ferraris. All’esterno dell’impianto saranno inoltre acquistabili dei portachiavi sempre per la raccolta fondi.

La tifoseria organizzata rossoblù, artefice e motore dell’iniziativa in favore di Pietrino, Leonardo e delle rispettive famiglie, invita i genoani, protagonisti in passato di grandiosi slanci di generosità a fin di bene, a elargire donazioni dirette tramite bonifici al suddetto iban univoco.

Intestatario: Alfredo Russo

IBAN: IT75Y0623001458000030613310

CAUSALE: per Leonardo e Pietro

Genoa CFC ringrazia sentitamente Parma Calcio 1913 per la condivisione dell’iniziativa e la messa a disposizione di alcune maglie gara per l’asta.

