Al Carlo Felice arriva “The World of Disney in Orchestra”: la magia delle colonne sonore Disney in versione sinfonica

Durante le festività di fine anno il Teatro Carlo Felice apre le porte a un appuntamento pensato per famiglie, bambini e appassionati di cinema e musica: The World of Disney in Orchestra, il concerto che porta sul palcoscenico le più celebri colonne sonore Disney in una suggestiva versione sinfonica.





L’evento, ideato e diretto da Diego Basso, andrà in scena lunedì 29 dicembre alle ore 18 e martedì 30 dicembre con una doppia replica, alle ore 15 e alle ore 20. Uno spettacolo che ha già conquistato numerose platee italiane e che approda a Genova con tutta la sua forza evocativa.





Sul palco l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le Voci di Art Voice Academy accompagneranno il pubblico in un vero e proprio viaggio musicale capace di unire generazioni diverse. In programma alcuni dei titoli più amati dell’universo Disney, rielaborati in nuovi arrangiamenti orchestrali: da Biancaneve a Il libro della Giungla, da Gli Aristogatti a La Bella e la Bestia, passando per Il Re Leone, La Sirenetta, Frozen, Mary Poppins, Tarzan, Mulan e Koda – Fratello orso.





Non una semplice raccolta di brani celebri, ma una narrazione sonora che intreccia musica, cinema e memoria collettiva. Un’esperienza pensata per risvegliare stupore e meraviglia, riportando il pubblico nel mondo dell’infanzia e dei sogni condivisi.





“Con The World of Disney in Orchestra desideriamo riportare tutti, adulti e bambini, nel luogo incantato dove ogni storia è possibile – spiega Diego Basso –. La musica Disney ha la capacità unica di unire generazioni e culture diverse. Ascoltate dal vivo, sostenute da orchestra e coro, queste melodie rivelano tutta la loro forza e diventano parte di un grande racconto collettivo”.





Il concerto rientra nella programmazione natalizia del Teatro Carlo Felice, che durante le feste propone spettacoli capaci di coinvolgere un pubblico ampio e variegato. I biglietti hanno un costo compreso tra i 10 e i 28 euro e sono disponibili presso la biglietteria del teatro e online sul sito ufficiale del Carlo Felice.

