Agricoltura sostenibile, studenti a lezione nella serra idroponica

Didattica sul campo e tecnologie innovative per gli studenti dell’istituto agrario Parentucelli Arzelà di Sarzana, protagonisti di lezioni pratiche in una nuova serra idroponica. Un’esperienza formativa che unisce scuola, innovazione e orientamento al futuro professionale.

Nella serra gli studenti sperimentano due sistemi di coltivazione idroponica: il metodo Fnt, in cui le radici sono irrorate da un flusso continuo di acqua e nutrienti, e il Rdwc, che prevede l’immersione delle radici in acqua ossigenata in costante circolazione. Il confronto tra le due tecnologie consente di valutarne vantaggi e criticità, offrendo una visione completa delle potenzialità dell’idroponica.

«La coltivazione idroponica è uno dei modelli più efficaci di agricoltura sostenibile, soprattutto per il risparmio idrico e l’efficienza produttiva», spiega il docente Davide Bongiorni. Un percorso che, come sottolinea anche il docente Massimo Caleo, stimola autonomia, capacità di osservazione e responsabilità, preparando gli studenti ad affrontare le sfide dell’agricoltura moderna in un contesto segnato dai cambiamenti climatici.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.