Agricoltura hi-tech: già modernizzate 3.000 imprese grazie al Fondo Innovazione

Oltre 3.000 imprese agricole italiane hanno già beneficiato del Fondo per l’Innovazione in Agricoltura, istituito dal Ministero dell’Agricoltura e gestito da Ismea, per un valore complessivo di 300 milioni di euro. I finanziamenti hanno permesso l’acquisto di macchinari di ultima generazione, robot agricoli, droni, sistemi di monitoraggio e sensoristica avanzata, contribuendo alla digitalizzazione del settore.

Particolare attenzione è stata riservata al Sud e alle isole, a cui è stata destinata la metà delle risorse. A breve, inoltre, arriveranno ulteriori 100 milioni dal Fondo di Sviluppo e Coesione (per il biennio 2026-2027), con l’obiettivo di raggiungere circa 4.000 imprese beneficiarie.

Durante Agrilevante, fiera in corso a Bari, Ismea ha presentato lo stato di avanzamento del fondo, sottolineando come il 90% delle aziende supportate siano micro e piccole imprese, con una significativa presenza di giovani imprenditori under 50 e realtà attive in aree interne e marginali.

“Il Fondo Innovazione è uno strumento strategico per rendere il comparto agricolo più competitivo e sostenibile”, hanno dichiarato Sergio Marchi e Livio Proietti, direttore generale e presidente di Ismea.

Anche il Ministero della Sovranità Alimentare conferma il proprio impegno: “Con le nuove risorse del Governo Meloni – ha detto il capo dipartimento Marco Lupo – vogliamo spingere verso un’agricoltura sempre più digitale e competitiva”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.