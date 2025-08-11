Agricoltura e logistica: intermodalità la strada per ovviare alle difficoltà del trasporto stradale

La logistica è un elemento cruciale per l’agricoltura e l’agroalimentare italiani, ma oggi la quasi totalità dei trasporti avviene su gomma: nel 2024 sono state movimentate oltre 209 milioni di tonnellate via strada. Una scelta dettata da flessibilità e capillarità, soprattutto in aree rurali.

Tuttavia, l’eccessiva dipendenza dalla rete stradale mette in luce gravi criticità infrastrutturali, con strade secondarie spesso obsolete e connessioni deboli con porti e ferrovie. Questo penalizza in particolare le merci fresche, che richiedono trasporti rapidi e affidabili.

Nonostante il potenziale dell’intermodalità (gomma-ferrovia o gomma-mare), solo una piccola parte delle aziende agricole la utilizza. Eppure, potrebbe migliorare l’efficienza, ridurre l’impatto ambientale e rafforzare l’export verso l’Europa e i mercati extra-UE.

Parallelamente, cresce l’importanza della logistica digitale, con strumenti di tracciabilità, gestione smart dei flussi e veicoli a basse emissioni, sempre più accessibili anche per le PMI agricole.

Per il futuro della filiera, servono investimenti mirati in intermodalità, digitalizzazione e infrastrutture moderne: solo così l’agricoltura italiana potrà affrontare le sfide globali in modo competitivo e sostenibile

