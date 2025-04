Aggressione a sindacalista: dal mondo politico solidarietà e vicinanza alla vittima, condanna unanime del gesto

"Il PD ligure e il PD genovese, insieme al Gruppo PD in Regione e in Comune a Genova, esprimono solidarietà e vicinanza al sindacalista CGIL Genova aggredito oggi da due fascisti. Questi gesti di violenza sono inaccettabili e dimostrano che siamo in presenza di un clima di tensione che non fa bene alla comunità e alla democrazia. Un clima d’odio che pensavamo lontano. Condanniamo con fermezza e determinazione queste azioni intimidatorie, atti gravissimi che ci auguriamo non si ripetano più. Per questo ci uniamo all’appello della Cgil che chiede alla Prefettura di convocare una riunione del Comitato ordine sicurezza perché i principi democratici e costituzionali siano garantiti. Alle 17 saremo al presidio in piazza Baracca a Sestri Ponente”. Così in una nota congiunta PD Liguria, PD Genova, Gruppo PD Regione, Gruppo PD Comune di Genova.

Brando Benifei, europarlamentare dem - L'europarlamentare dem Brando Benifei commenta: "A pochi giorni dal 25 aprile dobbiamo ribadire forte e chiaro che non c'è spazio per il fascismo e la violenza e che Genova e la Liguria sono orgogliosamente antifascisti. La condanna delle forze politiche e delle istituzioni deve essere immediata e unanime".

Parlamentari liguri Pd - “I parlamentari liguri del PD esprimono la loro solidarietà e vicinanza al sindacalista aggredito. Quanto accaduto oggi genera grande preoccupazione per condotte che ricordano tempi cupi che speravamo di non vedere più. Condanniamo fermamente questo episodio e ci facciamo parte attiva con la Prefettura perché venga convocata riunione del Comitato ordine e sicurezza, così come richiesto dalla CGIL perché episodi come questo non si ripetano più e sia garantita la democrazia”. Così i deputati liguri del PD Valentina Ghio, Alberto Pandolfo, Luca Pastorino e il senatore PD Lorenzo Basso.

Andrea Orlando (Pd) - "Gravissima l'aggressione squadrista avvenuta ai danni di un sindacalista della Cgil a Genova, cui va la nostra solidarietà e vicinanza. Si tratta di un inquietante episodio che richiede una ferma condanna e una risposta determinata da parte di tutte le istituzioni locali e di tutti i partiti. Una condanna che deve trovare tutti uniti a difesa della libertà sindacale, di espressione, di campagna referendaria, per affermare con decisione che a Genova non possono trovare spazio provocazioni fasciste e gesti intolleranti". Così l'ex ministro del Lavoro ed esponente Pd Andrea Orlando.



Gianni Pastorino (Lista Orlando) - Un’aggressione vigliacca, fascista, in pieno giorno, ai danni di un sindacalista della CGIL. Succede a Genova, a Sestri Ponente, nel 2025. Ma sembra di essere tornati indietro di decenni, al tempo dell’olio di ricino”. Lo dichiara il consigliere Gianni Pastorino che aggiunge: "In questa città, negli ultimi 50 anni, ho difficoltà a ricordare un episodio simile. Esprimo piena solidarietà al compagno colpito e alla CGIL. Ma non possiamo limitarci alla condanna. Questo è il clima che si prepara in questo Paese. Un clima velenoso, alimentato da chi sdogana certi simboli fascisti e parole d’odio. Non a caso ieri ho denunciato con fermezza quanto avvenuto durante la manifestazione per la Palestina a Milano in cui i vertici del Ministero dell’Interno criminalizzano il dissenso mentre stanno, colpevolmente, in silenzio davanti alle immagini di poliziotti che indossano giubbotti con simboli neonazisti polacchi. Che sia chiaro: ci difenderemo a tutti i costi perché siamo figli di una cultura politica che non ha abbassato la testa al fascismo di Mussolini e che certo non la abbasserà oggi. Difenderemo con forza la libertà consegnataci dalla Resistenza. Che Meloni & c. lo sappiano”.

Selena Candia e Jan Casella (AVS) - Esprimiamo piena vicinanza al sindacalista Fillea Cgil, aggredito questa mattina da due individui a Sestri Ponente. Questo pomeriggio parteciperemo al presidio organizzato dalla Cgil in piazza Baracca per testimoniare la nostra solidarietà al sindacato e ai lavoratori dopo questo assalto, che si è concluso senza gravi conseguenze fisiche per il sindacalista solo grazie alla sua prontezza di riflessi” scrivono i consiglieri regionali Selena Candia e Jan Casella (AVS).



Gruppo regionale Lega - “I responsabili della Cgil hanno denunciato che stamane, a Sestri Ponente, un loro sindacalista e segretario è stato aggredito e insultato da due persone e ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici del Pronto soccorso. La violenza, di qualunque colore politico, è sempre da condannare senza se e senza ma. Esprimiamo quindi solidarietà al sindacalista della Cgil, auspicando che anche le altre forze politiche di minoranza facciano finalmente altrettanto nei casi di esponenti della Lega che spesso finiscono nel mirino di vari attivisti di sinistra colmi di odio”. Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega.

Fabio Ceraudo (M5S) - “Gravissima l’aggressione occorsa questa mattina a Sestri Ponente a un sindacalista della Cgil da parte di due uomini evidentemente tifosi delle destre estreme. Oggi, l’episodio è stato richiamato anche in Consiglio regionale dai banchi dell’opposizione, ma curiosamente la destra regionale non ne sapeva niente, tanto che il presidente del consiglio ha cercato di zittire l’intervento. Un atteggiamento distante da una doverosa condanna del vergognoso attacco a un rappresentante dei lavoratori e delle lavoratrici. Sono personalmente vicino al sindacalista: le battaglie per i diritti le ho fatte e continuo a farle come cittadino e sindacalista. Per questo parteciperò al presidio questa sera alle ore 17.00 in Piazza Baracca a Sestri Ponente per esprimere il no fermo del M5S a questi vili attacchi e al crescente clima di intimidazione che si respira da quando al Governo ci sono le destre”. Lo dichiara il candidato presidente del Municipio VI Medio Ponente Fabio Ceraudo.

Simone Leoncini (AVS) - "Questi violenti fascisti, se pensano di intimidirci, hanno fatto male i loro conti. Saremo ancora più determinati nella battaglia referendaria per 5 Sì per i diritti e il lavoro, e ancora più impegnati nel rendere Genova una città libera da comportamenti fascisti e violenti. Il 25 aprile si con ancora più chiarezza che il vento del cambiamento e della democrazia ha ripreso a fischiare", commenta Simone Leoncini, candidato comunale AVS. "Questo atto di violenza è di una gravità inaudita e ci riporta a tempi che pensavamo ormai lontani. È fondamentale che le istituzioni locali, a partire dalla Prefettura, convocano con urgenza una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per affrontare e prevenire simili episodi. Esprimiamo piena solidarietà al compagno e al sindacato aggredito e ribadiamo il nostro impegno nel difendere i principi democratici e costituzionali, frutto della Liberazione, che quest'anno celebriamo nell'80º anniversario. Non permetteremo che la nostra città diventi teatro di intimidazioni e violenze di stampo fascista".

