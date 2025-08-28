Aggrediscono carabinieri con un martello, arrestata coppia di fratelli a Genova

Hanno aggredito i carabinieri con un martello durante un controllo nel centro storico di Genova, per tentare inutilmente di sottrarsi all'accertamento.

Per questo motivo due fratelli di 50 anni sono stati arrestati dai militari, durante un servizio coordinato per il controllo del centro storico effettuato dalla Compagnia di Genova Centro.

I due uomini sono stati denunciati per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L'aggressione è avvenuta nel corso di un controllo domiciliare finalizzato alla verifica delle prescrizioni imposte a cui erano già sottoposti: per evitare l'ispezione. i due fratelli hanno cercato di impedire l'accesso in casa ai militari, che sono stati feriti in modo non grave.

