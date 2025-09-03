Aggredisce un anziano e gli strappa la collanina d'oro: arrestato a Genova

Ha aggredito un anziano per poi rubargli la collina d'oro che portava al collo: una volta rintracciato, un 39enne è stato arrestato dalla polizia di Stato di Genova, con l'accusa di rapina

E' successo ieri pomeriggio sul Lungomare di Pegli: gli agenti erano stati inviati dalla Sala Operativa in via Caracciolo poiché dei passanti avevano fermato un soggetto che aveva probabilmente compiuto una rapina ai danni di un anziano.

In particolare il 39enne, di origine algerina, irregolare in Italia, ha aggredito un anziano di 90 anni tentando di strappargli con forza il borsello: vista la resistenza della vittima, gli ha strappato la collanina d'oro che portava al collo ed è scappato.

L'anziano, cadendo a tera ha sbattuto la testa sul selciato ed è stata subito soccorsa dagli agent che hanno chiamato i soccorsi e recuperato la collanina, di cui l’autore aveva cercato di sbarazzarsi poco prima.

L'uomo è stato arrestato e, su disposizione del P.M., associato al carcere di Marassi in attesa di convalida dell'A.G. Rimane comunque salva la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.

