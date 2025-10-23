Affitti brevi, aliquota dal 21% al 26%: giusto o sbagliato tassare Airbnb?
di Redazione
Inasprimento della tassazione sulle case a locazione turistica, misura governativa che fa discutere
In studio con Roberto Rasia, Paolo Prato, Presidente della Federazione Ligure CONFEDILIZIA, e Laura Sailis, Presidente di Federalberghi ConfCommercio Genova, discutono l'impatto della tassazione sugli affitti brevi, in particolare su Airbnb, con aliquote che vanno dal 21% al 26%.
