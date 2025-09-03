Aeroporto Genova, presidente Musso: "Cerchiamo un socio industriale"

L’Aeroporto di Genova si prepara a una nuova fase di sviluppo e punta a rafforzare la propria struttura societaria con l’ingresso di un socio industriale. Attualmente, la società di gestione dello scalo è controllata al 60% dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e al 40% dalla Camera di Commercio di Genova. Ma secondo il presidente Enrico Musso, è arrivato il momento di aprire l’azionariato a soggetti con esperienza diretta nella gestione aeroportuale.

"La cosa che ancora manca per fare dell'aeroporto di Genova qualcosa di realmente all'altezza del Salone Nautico e delle tante altre iniziative del territorio – ha dichiarato Musso – è una partnership industriale. L’idea è quella di introdurre un socio professionale, un gestore aeroportuale qualificato".

Musso ha espresso queste considerazioni durante la presentazione della 65ª edizione del Salone Nautico, sottolineando anche l’importanza di un passaggio intermedio: "Credo sia fondamentale che l’attuale assetto, composto da Autorità portuale e Camera di commercio, si allarghi per includere anche gli enti pubblici più rappresentativi della comunità genovese e ligure, come la Regione Liguria e il Comune di Genova".

L’apertura del capitale a un operatore industriale e il coinvolgimento degli enti locali mirano a rafforzare la governance dello scalo e a garantirne uno sviluppo coerente con le ambizioni del territorio, rendendo l’aeroporto un’infrastruttura sempre più strategica per il Nord-Ovest.

