Aeroporto di Genova, Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti: “Subito un incontro con il presidente Paroli. Serve un percorso condiviso"

“Si apre ora una fase nuova e strategica per l’Aeroporto di Genova, chiamato a progettare il proprio futuro nel medio e lungo periodo. Rivolgiamo i nostri auguri di buon lavoro al neo presidente Matteo Paroli, al quale chiederemo fin da subito un incontro per avviare un confronto concreto e costruttivo. Riteniamo fondamentale che le organizzazioni sindacali siano parte attiva e protagoniste di questo percorso. Non abbiamo pregiudiziali rispetto ai possibili futuri assetti societari, ma auspichiamo che venga mantenuta una solida regia pubblica, elemento che riteniamo importante per garantire lo sviluppo dello scalo. Al tempo stesso, chiediamo che la tutela dell’occupazione rappresenti il punto di partenza imprescindibile su cui costruire un progetto credibile, condiviso e sostenibile, attraverso un confronto reale e costante con le organizzazioni sindacali”, spiegano Fabio Ferretti e Roberto Ghiglione (Filt Cgil), Raffaele Lupia (Fit Cisl) e Silvana Comanducci (Uiltrasporti).

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