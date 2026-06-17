Genova, "AI per crescere": 80 imprese protagoniste al percorso formativo

GENOVA - Cala il sipario sulla prima edizione del corso "AI per crescere: strumenti e applicazioni pratiche per migliorare i processi nelle imprese". Il percorso formativo, organizzato dal PID (Punto Impresa Digitale) della Camera di Commercio con il supporto tecnico del Centro di Competenza Start 4.0, è stato ideato per accompagnare le imprese nella comprensione e nell’adozione concreta delle opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale.

Il corso, rivolto a tutte le imprese ma pensato soprattutto alle pmi, prevedeva 12 lezioni da 2 ore ciascuna, per un totale di 24 ore di formazione, e ha raccolto 117 iscrizioni: tra queste, 80 hanno partecipato attivamente a tutte le attività formative. Le lezioni si sono svolte prevalentemente online, ma l’ultima si è svolta ieri in presenza presso la Camera di Commercio di Genova con la partecipazione del segretario generale della Camera Maurizio Caviglia, che ha commentato: “L'ampia adesione che abbiamo registrato in questa prima edizione conferma il forte interesse delle nostre piccole e medie imprese verso l'intelligenza artificiale come fattore strategico per l'innovazione, l'efficienza organizzativa e la competitività. L'AI è destinata a trasformare profondamente i modelli organizzativi e produttivi: per questo è essenziale accompagnare le imprese in percorsi formativi qualificati, affinché possano coglierne appieno le opportunità e affrontare con consapevolezza le sfide della transizione digitale. Investire sulle competenze significa investire sul futuro del nostro tessuto economico.»”

La giornata finale ha rappresentato un momento di sintesi e applicazione pratica delle competenze acquisite durante il percorso formativo. Guidati da Georgia Cesarone di Start 4.0, i partecipanti hanno approfondito strategie e metodologie per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale in azienda, analizzandone il potenziale in termini di creazione di valore e gli aspetti legati alla gestione dei rischi. A seguire, un laboratorio operativo ha consentito alle imprese di confrontarsi con casi concreti e di sviluppare un “quick win”, ovvero un progetto pilota immediatamente implementabile per sperimentare i benefici dell’AI nei propri processi organizzativi.

A seguire si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione, che ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso che ha consentito a imprenditori, manager e professionisti di acquisire strumenti operativi e competenze utili per affrontare le sfide della trasformazione digitale.

L'iniziativa proseguirà nei prossimi mesi con il modulo “Pro”, dedicato a laboratori di approfondimento e applicazione pratica, pensati per accompagnare le imprese in un percorso ancora più avanzato di sperimentazione e utilizzo dell'intelligenza artificiale.

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