Genova: addio all'avvocato Stefano Sambugaro, già garante dei diritti dei detenuti

E' morto questa notte l'avvocato genovese Stefano Sambugaro. Aveva 70 anni ed era malato da tempo. Da un paio di settimane era ricoverato all'ospedale San Martino di Genova. Noto penalista, è stato a lungo consigliere dell'ordine degli avvocati di Genova. Tra il 2011 e il 2014 è stato componente dell'osservatorio carcere dell'Unione camere penali italiane e fino al 2016 referente carcere per la camera penale regionale ligure.

Nel 2022 era stato nominato Garante per i detenuti del Comune di Genova, incarico da cui si era dimesso per motivi di salute. Appassionato tifoso del Genoa e storico difensore del mondo ultrà rossoblù Sambugaro era noto anche per essere l'organizzatore di importanti momenti di convivialità e di festa come il 'Legal party' annuali degli avvocati e il il memorial calcistico "Ciao Piero", dedicato al suo collega Piero Franzosa

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