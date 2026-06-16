Liguria Verde&Blu: dalla montagna al mare, il confronto sull'economia regionale con l'assessore Piana
di Gilberto Volpara
Protagoniste le filiere boschive, agricole, ittiche e turistiche comprese tra Sarzana e Ventimiglia
Liguria Verde&Blu: territorio, filiera e forestazione per il rilancio regionale.
E' questo il titolo del forum organizzato da Telenord in diretta televisiva e streaming dalle 9.30 di mercoledì 17 giugno presso gli studio MAG Telenord Genova di via XX Settembre 41.
Tra i relatori, oltre al vice ministro Edoardo Rixi, e all'assessore regionale Alessandro Piana, innumerevoli nomi legati ai settori di forestazione agricoltura, allevamento, pesca e turismo nonchè artigianato ed economia a 360 gradi.
Forestazione e gestione attiva del territorio, a centralità del patrimonio boschivo ligure, che interessa il 74,6% del territorio regionale secondo la Carta 2025. Focus sull’aggiornamento del Programma Forestale Regionale, sulla Strategia Forestale Nazionale e sulle opportunità offerte dai fondi CSR 2023/2027 e nazionali per la valorizzazione economica, ambientale e sociale del bosco costituiscono alcuni degli argomenti della prima parte dei lavori.
Innovazione, formazione e filiera forestale, sviluppo della sentieristica, pesca, acquacoltura e ittiturismo con focus su mitilicoltura e sviluppo delle attività segnano, invece, la seconda parte del convegno con un'ulteriore sviluppo rappresentato dalla filiera dei Consorzi Liguria: basilico, olio, vino, ossia, il manifesto enogastronomico di un territorio.
A chiudere, le visioni camerali del presidente Enrico Lupi per le Riviere e del segretario genovese, Maurizio Caviglia, per Genova e provincia con ulteriori spunti provenienti dalle associazioni di categoria nonchè da chi opera ogni giorno con i produttori che mantengono vivi i territori.
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