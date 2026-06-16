Genova sempre più a misura di cane: via libera ai nuovi punti di raccolta

Un nuovo passo verso una città più attenta agli animali domestici e alle esigenze delle loro famiglie. Il Consiglio comunale di Genova ha approvato la mozione presentata da Paola Bordilli e sottoscritta insieme al consigliere Alessio Bevilacqua, che impegna il sindaco e la giunta ad avviare una fase di sperimentazione per l’installazione di innovativi punti di raccolta igienica dedicati ai proprietari di cani.

Le nuove strutture saranno collocate prioritariamente nei luoghi più frequentati della città, come parchi pubblici, aree verdi, piazze, marciapiedi ad alta percorrenza e nei pressi di scuole e strutture sanitarie. L’obiettivo è favorire una gestione più semplice e responsabile delle deiezioni canine, contribuendo al tempo stesso al decoro urbano e alla pulizia degli spazi pubblici.

L’iniziativa nasce dalla crescente presenza di animali domestici nelle famiglie genovesi e dalla volontà di riconoscere il ruolo che i cani svolgono nel benessere sociale e affettivo della comunità. Secondo i promotori della mozione, sostenere chi vive con un animale significa investire nella qualità della vita e nella coesione sociale.

«L’approvazione di questo atto è una splendida notizia per tutta la città e per le tantissime persone che condividono la propria vita con un animale», dichiarano Bordilli e Bevilacqua. «Il possesso di un cane rappresenta un’importante componente della vita familiare per molti concittadini, contribuendo al benessere generale e alla coesione sociale. Come amministrazione abbiamo il dovere di sostenere questa scelta offrendo strumenti innovativi che possano agevolare i gesti della vita quotidiana».

I due consiglieri sottolineano inoltre come la corretta gestione delle deiezioni canine rappresenti un elemento fondamentale per garantire la vivibilità degli spazi urbani. «Siamo convinti che il modo migliore per promuovere una convivenza armoniosa tra tutti i cittadini sia incentivare i comportamenti virtuosi attraverso l’innovazione. Con l’introduzione di punti di raccolta dedicati mettiamo i proprietari nelle migliori condizioni possibili per prendersi cura dei propri animali e, contemporaneamente, del decoro della città».

Bordilli ha infine ringraziato l’assessore competente per aver condiviso e sostenuto il progetto, evidenziando come una città moderna debba essere in grado di supportare concretamente chi sceglie di vivere con un animale domestico.

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