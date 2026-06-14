Amt, possibile spiraglio: congelato lo stop alle linee collinari, lunedì servizio regolare

"A seguito delle interlocuzioni proseguite tutto il fine settimana con le aziende di trasporto fornitrici di Amt, il servizio di trasporto pubblico domani sarà regolare". Lo annunciano il vicesindaco di Genova Alessandro Terrile e l'assessore comunale al Trasporto pubblico Emilio Robotti.

"Ringraziamo le aziende di trasporto associate ANAV – aggiungono Terrile e Robotti – per la responsabilità dimostrata nel garantire il regolare servizio all'utenza. Comprendiamo le difficoltà che hanno evidenziato e siamo fiduciosi che potranno trovare soluzione nell'incontro convocato domani pomeriggio in Comune. Lavoriamo ogni giorno per superare la crisi di AMT e continueremo a farlo per assicurare a tutti i genovesi una mobilità pubblica, moderna e sostenibile".

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