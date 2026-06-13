AMT, Fnp Cisl: "La sospensione delle linee collinari penalizza anziani e persone fragili"

Preoccupazione per le ricadute sociali della sospensione delle linee collinari del trasporto pubblico. A esprimerla è la Fnp Cisl Genova e Liguria, che in una nota evidenzia come il provvedimento rischi di colpire soprattutto la popolazione anziana e le persone più vulnerabili residenti nelle zone interessate.

Secondo il sindacato dei pensionati della Cisl, i collegamenti con le aree collinari rappresentano per molti cittadini un servizio essenziale e non semplicemente accessorio. «La sospensione delle linee collinari del trasporto pubblico rappresenta una scelta che rischia di avere conseguenze pesanti soprattutto sulla popolazione anziana, che in molte delle zone interessate costituisce una parte importante dei residenti», si legge nella nota.

La Fnp sottolinea come, per numerosi pensionati, il trasporto pubblico sia uno strumento indispensabile per svolgere le attività quotidiane, dall'accesso alle cure sanitarie alle pratiche amministrative, fino alla possibilità di mantenere relazioni sociali.

«Per tanti pensionati questi collegamenti non sono un servizio accessorio, ma una necessità quotidiana per raggiungere ambulatori, ospedali, uffici pubblici, negozi e luoghi di aggregazione», evidenzia l'organizzazione sindacale.

Particolarmente esposte ai disagi sarebbero le persone sole, con limitazioni motorie o prive di una rete familiare di supporto. «A essere maggiormente colpite saranno spesso persone sole, con difficoltà di movimento o prive di un sostegno familiare costante, che vedono nel trasporto pubblico l'unico strumento per mantenere la propria autonomia».

Pur senza entrare nel merito della controversia che coinvolge AMT e i creditori, la Fnp Cisl rivolge un appello alle istituzioni e agli enti competenti affinché vengano individuate rapidamente soluzioni alternative.

«Chiediamo alle istituzioni e ai soggetti competenti di individuare al più presto soluzioni che consentano di limitare i disagi e garantire la continuità del servizio, prestando particolare attenzione alle esigenze degli anziani e delle persone più vulnerabili», conclude il sindacato.

L'obiettivo, secondo la Fnp Cisl Genova e Liguria, è evitare che la riduzione dei collegamenti possa tradursi in un ulteriore isolamento per una fascia di popolazione che già oggi incontra difficoltà negli spostamenti e nell'accesso ai servizi essenziali.

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