Assagenti, Youngster Shipping Summer Party da record: oltre mille partecipanti per la quinta edizione

GENOVA – Giovani, mare e futuro. Sono stati questi gli ingredienti del quinto Youngster Shipping Summer Party, l'evento organizzato dal Gruppo Giovani di Assagenti che ieri sera ha richiamato a Genova oltre mille giovani professionisti, studenti e operatori del cluster marittimo, portuale e logistico, facendo registrare il record assoluto di partecipazione.

La manifestazione, ospitata al Palazzo della Torre e sostenuta da una vasta rete di partner e sponsor, ha confermato una formula che negli anni si è trasformata in un punto di riferimento per le nuove generazioni della blue economy. Un appuntamento che unisce networking, formazione e momenti di confronto, mantenendo al centro il dialogo tra giovani talenti e imprese del settore.

«Quest'anno siamo arrivati a mille iscritti, ma abbiamo dovuto fermarci per mancanza di spazi», aveva sottolineato nei giorni scorsi il presidente di Assagenti, Gianluca Croce, evidenziando la crescita costante di un'iniziativa ormai consolidata nel panorama marittimo genovese.

Tra le novità di questa edizione, il pre-evento "The Young Connections", voluto dal presidente di Assagenti Young, Lorenzo Giacobbe, che ha riunito giovani professionisti e rappresentanti delle associazioni della blue economy genovese in una serie di tavoli tematici dedicati al confronto sulle opportunità professionali, le competenze richieste dal mercato e le prospettive di carriera nel settore.

La serata è poi entrata nel vivo con il tradizionale format che ha contribuito al successo delle ultime edizioni. Tra i momenti più partecipati, il quiz a squadre dedicato ai temi della blue economy e dello shipping, realizzato in collaborazione con "Il Cervellone", che ha coinvolto i gruppi aziendali iscritti trasformando in gioco e team building le conoscenze legate al mondo marittimo e logistico.

Accanto all'aspetto conviviale, l'evento ha mantenuto una forte attenzione alla formazione e alla valorizzazione dei giovani talenti. Come annunciato da Assagenti, è stata infatti confermata anche quest'anno la premiazione delle migliori tesi di laurea realizzate in collaborazione con il Dipartimento di Economia dell'Università di Genova.

Il riconoscimento "Best in Blue" è stato assegnato ad Antonio Giuliano Sacchetta per la tesi dal titolo "L'adozione dell'Intelligenza Artificiale nei terminal portuali: un'analisi qualitativa su benefici, barriere e implicazioni organizzative". Una scelta che testimonia come i temi dell'innovazione tecnologica e dell'intelligenza artificiale siano ormai centrali nel dibattito sul futuro dei porti e della logistica.

La giuria, composta dal presidente del Gruppo Giovani di Assagenti Lorenzo Giacobbe, dal presidente di Assagenti Gianluca Croce e da alcuni membri del Gruppo Giovani, ha premiato un lavoro che guarda alle trasformazioni in atto nel settore marittimo, confermando la vocazione dell'iniziativa a valorizzare idee e competenze capaci di accompagnare l'evoluzione dello shipping.

Con numeri in continua crescita e una partecipazione che ha superato ogni aspettativa, lo Youngster Shipping Summer Party si conferma così non soltanto una festa d'inizio estate, ma anche uno dei principali momenti di incontro e confronto per le nuove generazioni della blue economy genovese. Un segnale concreto di come il mondo dello shipping continui a parlare sempre più giovane, investendo sulle competenze e sulle idee che ne disegneranno il futuro.

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