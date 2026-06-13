Aeroporto di Genova replica a Uiltrasporti: "Gara condivisa con i sindacati"

Aeroporto di Genova interviene dopo le contestazioni sollevate da Uiltrasporti sull'affidamento dei servizi di handling per l'aviazione generale. La società di gestione dello scalo respinge le accuse di dumping contrattuale e ridimensionamento del personale, sottolineando che la scelta di esternalizzare il servizio era stata condivisa con tutte le organizzazioni sindacali e che non vi sono state ricadute sui livelli occupazionali.

La replica – La società aeroportuale precisa che l'affidamento dei servizi di assistenza a terra a un soggetto esterno è il risultato di una procedura di gara precedentemente concordata con le rappresentanze sindacali. In una nota diffusa dopo il comunicato di Uiltrasporti, Aeroporto di Genova evidenzia che la decisione era stata condivisa con FILT CGIL, FIT CISL e la stessa Uiltrasporti, come riportato nel verbale dell'incontro del 19 maggio scorso.

Contratti – Sul tema dell'applicazione del contratto collettivo nazionale, la società ricorda che la normativa vigente non impone agli handler certificati ENAC l'adozione di uno specifico CCNL. Per questo motivo, spiegano dallo scalo, non sarebbe stato possibile limitare la partecipazione alla gara alle sole aziende che applicano il contratto Assohandlers.

Tuttavia, nel disciplinare di gara era stato previsto un sistema di premialità per gli operatori che adottassero quel contratto. L'appalto è stato poi assegnato a un soggetto che utilizza un diverso contratto collettivo, anch'esso regolarmente sottoscritto a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali confederali.

Occupazione – Aeroporto di Genova respinge inoltre le preoccupazioni relative a un presunto sottodimensionamento del personale. Secondo la società, l'affermazione "risulta fuori luogo", poiché le attività di handling dell'aviazione generale erano già svolte in larga parte da lavoratori assunti tramite contratti interinali.

Nessun impatto – Per questo motivo, conclude la nota, l'esternalizzazione del servizio attraverso la gara pubblica "non ha comportato alcuna modifica nei livelli occupazionali dell'aeroporto", smentendo così una delle principali criticità evidenziate dal sindacato.

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