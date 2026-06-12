Taylor Swift, il sindaco di Portofino a Telenord rilancia: “Pronti ad accoglierla, qui la privacy è garantita”

L’ipotesi di una luna di miele italiana per Taylor Swift e Travis Kelce continua a far discutere, ma da Portofino arriva una presa di posizione netta. Il sindaco Matteo Viacava respinge le indiscrezioni secondo cui il borgo ligure non sarebbe in grado di garantire la riservatezza richiesta dalla coppia e assicura che la località è pronta ad accogliere la cantante americana.

Le indiscrezioni – Nelle ultime settimane diversi media internazionali hanno ipotizzato che, dopo il matrimonio previsto negli Stati Uniti tra giugno e luglio, la coppia possa intraprendere un lungo viaggio tra Bahamas, Europa e Asia. Tra le mete prese in considerazione figurano Costa Azzurra, Lago di Como, Croazia e alcune località italiane, mentre Portofino sarebbe stata ridimensionata per presunti problemi logistici e di privacy.

La replica – Il sindaco di Portofino non condivide questa ricostruzione. “Non condivido quello che è stato scritto su Portofino. Abbiamo già un accordo con Villa Beatrice e possiamo mettere a disposizione Castello Brown, due location uniche che hanno anche accessibilità via mare e possono garantire un’assoluta riservatezza”, afferma Viacava.

Privacy garantita – Secondo il primo cittadino, proprio la discrezione rappresenta uno dei punti di forza della località. “Il borgo è famoso nel mondo per la privacy. Negli anni abbiamo ospitato vip di ogni genere garantendo sempre questo aspetto. La questione della privacy non garantita è un non tema: possiamo assicurare in modo eccellente una totale riservatezza ai personaggi famosi che scelgono Portofino”.

L’attesa – Al momento non esistono conferme sulla presenza della cantante in Liguria. “Ad oggi non c’è alcun riscontro sulla presenza di Taylor Swift a Portofino nel mese di luglio, ma noi siamo pronti a riceverla e a garantirle tutta la privacy di cui necessita”, sottolinea il sindaco.

Il legame con Portofino – Viacava ricorda anche il riferimento al borgo contenuto nella canzone Elizabeth Taylor. “Saremmo molto contenti di averli qui, soprattutto perché ha citato Portofino riconoscendone l’unicità e la bellezza. È già una splendida pubblicità per il nostro territorio. Se poi dovesse arrivare davvero, saremmo ancora più felici”.

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