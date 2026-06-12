Genova, l'Ordine degli Psicologi della Liguria partecipa al Pride: “Inclusione e rispetto favoriscono il benessere”

L'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Liguria sarà presente al Liguria Pride 2026 con una delegazione istituzionale. La partecipazione alla manifestazione rappresenta un ulteriore tassello dell'impegno dell'ente sui temi dell'inclusione, del benessere psicologico e della lotta a ogni forma di discriminazione.

Partecipazione - L'appuntamento è in programma sabato 13 giugno. La presenza dell'Ordine vuole sottolineare l'importanza di promuovere contesti sociali capaci di accogliere e valorizzare le differenze, riconoscendo il ruolo che il rispetto della persona riveste nella tutela della salute mentale.

«Come istituzione pubblica che rappresenta la professione psicologica, riteniamo importante essere presenti nelle occasioni che favoriscono la riflessione sul rispetto della dignità delle persone, sull'inclusione sociale e sulla prevenzione di ogni forma di discriminazione», afferma la presidente Claretta Femia.

Benessere - Secondo l'Ordine, numerose evidenze scientifiche dimostrano che fenomeni come esclusione sociale, stigma e discriminazione possono incidere negativamente sull'equilibrio psicologico delle persone. Al contrario, ambienti fondati sull'accoglienza e sul riconoscimento reciproco rappresentano fattori protettivi per la salute mentale.

«Sentirsi riconosciuti e rispettati contribuisce alla costruzione del benessere personale e relazionale», spiega Alessia Battaglia, referente del Comitato Pari Opportunità.

Iniziative - La partecipazione al Pride si inserisce in un percorso già avviato dall'Ordine attraverso attività dedicate alle pari opportunità e alla formazione professionale. Tra queste figurano la carriera alias per gli iscritti all'Albo, momenti di confronto sui temi dell'inclusione e percorsi di aggiornamento rivolti ai professionisti.

Formazione - Il prossimo 26 settembre è inoltre previsto un convegno dedicato all'identità di genere, con l'obiettivo di approfondire gli aspetti scientifici, clinici e deontologici legati a queste tematiche.

«La formazione continua e l'aggiornamento scientifico rappresentano elementi essenziali per una professione che si occupa del benessere delle persone», sottolinea Marianna Pederzolli, referente del Comitato Pari Opportunità.

Appuntamento - L'Ordine invita le iscritte e gli iscritti interessati a partecipare alla manifestazione a unirsi alla delegazione istituzionale. Il ritrovo è fissato alle 15 in via San Benedetto, mentre la partenza della parata è prevista alle 16.

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