Genova, riqualificato l'acquedotto storico. Ferrante: "Luoghi meravigliosi che ricordano la nostra storia"

Importanti lavori di riqualificazione hanno interessato l'acquedotto storico di Genova, come sottolinea ai microfoni di Telenord l'assessore comunale ai Lavori Pubblici Massimo Ferrante, che evidenzia la tipologia di interventi e i fondi utilizzati, senza trascurare le intenzioni futuri e le prospettive legate ai forti. Grande soddisfazione anche da parte del presidente del municipio Lorenzo Passadore e del consigliere regionale Simone D'Angelo. Un intervento che conferma l'impegno della giunta verso il territorio.

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