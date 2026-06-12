Aeroporto di Genova, UILTrasporti denuncia: “Dumping contrattuale nell’handling, a rischio sicurezza e diritti”

UILTrasporti accende i riflettori sull’affidamento dei servizi di assistenza a terra per l’Aviazione Generale all’Aeroporto di Genova e denuncia presunte criticità che riguarderebbero il rispetto delle regole del settore, la tutela dei lavoratori e gli standard di sicurezza operativa.

La segnalazione – La protesta nasce dopo l’aggiudicazione, formalizzata con delibera del 3 giugno scorso, del servizio di handling all’RTI composto da FC Handling ed Europa Servizi Ambientali. Per questo UILTrasporti, attraverso la segreteria nazionale e il dipartimento regionale ligure, ha inviato una comunicazione ufficiale ad Aeroporto di Genova, Enac, Assaeroporti, Assohandlers, Comune di Genova e Regione Liguria.

Le contestazioni – Secondo il sindacato, il modello organizzativo previsto dall’appalto presenterebbe caratteristiche riconducibili a un fenomeno di dumping contrattuale e operativo. Tra gli aspetti segnalati figurano il presunto trasferimento di attività normalmente attribuite al gestore aeroportuale e una struttura economica ritenuta fondata sulla riduzione dei costi del personale.

Il nodo contratti – Al centro della contestazione vi è l’applicazione del contratto nazionale Multiservizi anziché del CCNL Assohandlers, considerato da UILTrasporti il riferimento specifico per il comparto dell’handling aeroportuale. Una scelta che, secondo l’organizzazione sindacale, determinerebbe un abbassamento delle tutele economiche e professionali dei lavoratori impegnati nelle attività aeroportuali.

Sicurezza e concorrenza – Il sindacato evidenzia inoltre possibili criticità rispetto alle normative che regolano il settore aeroportuale e la sicurezza sul lavoro. Secondo UILTrasporti, un eventuale sottodimensionamento degli organici potrebbe incidere sulla capacità di garantire gli standard richiesti in un ambito particolarmente delicato come quello aeroportuale.

La richiesta – “Non possiamo accettare che la concorrenza si faccia abbassando i diritti dei lavoratori e comprimendo la sicurezza”, dichiarano Silvana Comanducci per UILTrasporti Liguria e Marco Petroni per il Dipartimento Nazionale Trasporto Aereo UILTrasporti. Il sindacato chiede una revisione del capitolato di gara, l’applicazione del CCNL Assohandlers e verifiche sulla sostenibilità economica del servizio, riservandosi ulteriori iniziative nelle sedi competenti.

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