Genova, disagi e disservizi Amt: il caso della linea 64

La situazione in cui versa Amt è nota a tutti, così come i ritardi, le corse saltate, i frequenti guasti ai mezzi e i disservizi in generale. Molto spesso le linee collinari sono quelle che pagano un prezzo più alto in termini di affidabilità, e uno dei casi più lampanti è quello del 64, come testimonia ai microfoni di Telenord la consigliera del municipio Centro Est Mariangela Maione.

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