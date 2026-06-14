Sanremo guarda al futuro: una nuova funivia da 40 milioni per collegare il centro a San Romolo

Un collegamento panoramico tra il cuore della città e le alture di San Romolo, capace di rilanciare il turismo e migliorare la mobilità urbana. È questa l’ambiziosa visione presentata dall’architetto genovese Carlo Cillara Rossi, noto per aver progettato lo Skyway Monte Bianco, che propone la rinascita della storica funivia sanremese (foto da pagina Facebook Bunkerland) attraverso un moderno impianto da circa 40 milioni di euro.

Il progetto, scrive il Secolo XIX, prevede una funivia a doppia fune portante con cabine da sessanta posti e un percorso di circa cinque chilometri. La linea partirebbe dall’attuale stazione storica – o, in alternativa, da piazza Eroi Sanremesi – per raggiungere San Romolo attraverso tre o quattro fermate intermedie, tra cui l’area del campo golf e le zone di San Giacomo e Borello.

Secondo lo studio di fattibilità già sviluppato dai progettisti, il primo tratto dell’opera richiederebbe un investimento di circa 15 milioni di euro. Per rendere economicamente sostenibile l’intervento, viene inoltre ipotizzata la realizzazione di una struttura alberghiera di alto livello nelle vicinanze della linea.

L’idea è stata illustrata nei giorni scorsi al sindaco Alessandro Mager e all’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella. Accanto a Cillara Rossi era presente anche l’ingegnere sanremese Gianni Rolando, che da tempo sostiene la necessità di recuperare uno dei simboli storici della città.

«Esiste già un avanzato studio di fattibilità che comprende aspetti tecnici, valorizzazione territoriale e piano gestionale», spiega l’architetto. L’obiettivo è attrarre investitori privati interessati a un’infrastruttura che possa avere una doppia funzione: turistica e di trasporto pubblico.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.