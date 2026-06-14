Pontedecimo: venerdì la rievocazione storica di una tavola contadina con il Feudo Polcevera
di Gilberto Volpara
Appuntamento dalle 16.30 presso la sala Michelini in via Poli
Pomeriggio insolito, quello di venerdì 19 giugno, a cura dell'Associazione Feudo Polcevera con due ore dedicate alla rievocazione storica di una tavola contadina risalente al 1798.
"Attraverso questo scenario racconteremo una storia speciale" spiegano gli ideatori, già protagonisti ieri sera - sabato 13 giugno - di una partecipata serata sul centenario della Grande Genova presso il teatro San Luigi Gonzaga di Pontedecimo.
Quanto succederà venerdì a partire dalle 16.30, invece, unirà la storia locale con la degustazione di prodotti risalenti all'epoca descritta: "Chiediamo la prenotazione presso il 3938196592 e un'offerta di 5 euro per la partecipazione. Si tratterà di un tuffo che ci porterà indietro di 200 anni restando, però, in Valpolcevera".
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