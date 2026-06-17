Benvenuti in Liguria alla scoperta del savonese...in bus: da Castelvecchio a Cairo Montenotte
di Gilberto Volpara
Appuntamento su Telenord e telenord.it dalle 20.30
Da Castelvecchio di Rocca Barbena fino a Cairo Montenotte passando per Cisano sul Neva, Savona e Altare raccontando la bellezza e la bontà del territorio savonese.
L'esperimento è stato messo in strada da Benvenuti in Liguria grazie alla collaborazione di Tpl Linea, l'azienda del trasporto pubblico savonese.
La sfida: conoscere borghi, musei e ristoranti del territorio a bordo di un bus.
La trasmissione del mercoledì sera di Telenord scopre veri e propri paradisi in contesti della provincia ponentina assai differenti. Un unico filo conduttore, la modalità differente della conoscenza.
Benvenuti in Liguria nella prossima puntata di mercoledì 24 giugno andrà, invece, alla scoperta di Sassello e Pontinvrea sempre a partire dalle 20.30 su Telenord e telenord.it.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Liguria Verde&Blu: dalla montagna al mare, il confronto sull'economia regionale con l'assessore Piana
16/06/2026
di Gilberto Volpara
Autostrade, alleggerimento dei cantieri per l'estate: A26 torna a tre corsie
16/06/2026
di Redazione