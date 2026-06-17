Marassi, torna la Giornata delle Famiglie: riqualificato lo Spazio Barchetta per i figli delle persone detenute
di R.P.
Attraverso questa iniziativa, il progetto "La Semina dei Sogni" conferma il proprio impegno nel favorire il diritto alla relazione familiare
Si rinnova all'interno del carcere di Marassi l'appuntamento con la Giornata delle Famiglie, tornata a sei mesi dall'ultima edizione organizzata lo scorso dicembre. L'iniziativa si inserisce nel percorso portato avanti dal progetto "La Semina dei Sogni", impegnato nel promuovere il benessere relazionale e il mantenimento dei legami affettivi tra le persone detenute e i loro familiari.
L'evento rappresenta anche l'occasione per presentare un importante intervento di riqualificazione dello Spazio Barchetta, l'area a misura di bambino realizzata all'interno dell'istituto penitenziario. Lo spazio è stato progettato per accogliere e sostenere i figli delle persone detenute durante gli incontri con i genitori, offrendo un ambiente più sereno, inclusivo e adeguato alle esigenze dei più piccoli.
Attraverso questa iniziativa, il progetto "La Semina dei Sogni" conferma il proprio impegno nel favorire il diritto alla relazione familiare e nel creare occasioni di incontro capaci di rendere il contesto detentivo più attento ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie.
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