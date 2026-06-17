Marassi, torna la Giornata delle Famiglie: riqualificato lo Spazio Barchetta per i figli delle persone detenute

Si rinnova all'interno del carcere di Marassi l'appuntamento con la Giornata delle Famiglie, tornata a sei mesi dall'ultima edizione organizzata lo scorso dicembre. L'iniziativa si inserisce nel percorso portato avanti dal progetto "La Semina dei Sogni", impegnato nel promuovere il benessere relazionale e il mantenimento dei legami affettivi tra le persone detenute e i loro familiari.

L'evento rappresenta anche l'occasione per presentare un importante intervento di riqualificazione dello Spazio Barchetta, l'area a misura di bambino realizzata all'interno dell'istituto penitenziario. Lo spazio è stato progettato per accogliere e sostenere i figli delle persone detenute durante gli incontri con i genitori, offrendo un ambiente più sereno, inclusivo e adeguato alle esigenze dei più piccoli.

Attraverso questa iniziativa, il progetto "La Semina dei Sogni" conferma il proprio impegno nel favorire il diritto alla relazione familiare e nel creare occasioni di incontro capaci di rendere il contesto detentivo più attento ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie.

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