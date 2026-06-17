Conferenza Episcopale Ligure: Calogero Marino, vescovo di Savona, eletto nuovo presidente, succede a Marco Tasca

La Conferenza Episcopale Ligure ha eletto oggi il nuovo presidente nel corso della riunione dei Vescovi regionali. A guidare l’organismo ecclesiastico sarà mons. Calogero Marino (nella foto), Vescovo di Savona-Noli, che subentra a mons. Marco Tasca, Arcivescovo di Genova, giunto al termine del mandato quinquennale.

La nomina è stata ufficializzata al termine dei lavori della Conferenza, che ha provveduto al rinnovo delle cariche di vertice secondo le procedure previste. Mons. Marino assume così la guida della Conferenza Episcopale Ligure in una fase caratterizzata da continuità pastorale e attenzione ai temi sociali e territoriali della regione.

Nato a Brescia il 26 marzo 1955, mons. Calogero Marino ha maturato una lunga esperienza all’interno della Chiesa, ricoprendo tra gli incarichi principali anche quello di Vicario generale della Diocesi di Chiavari, ruolo che ha contribuito a consolidarne il profilo pastorale e organizzativo.

Il passaggio di consegne segna la conclusione del mandato di mons. Marco Tasca, che ha guidato la Conferenza negli ultimi cinque anni, accompagnando il percorso di coordinamento delle attività pastorali delle diocesi liguri.

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