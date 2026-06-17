Imperia, ciclabile Riviera dei Fiori: sabato 20 apre il tratto Diano-Oneglia, con l'"IM-Compiuta" 48 km da Andora a Ospedaletti

Sabato 20 giugno sarà una giornata storica per la Riviera dei Fiori con l’inaugurazione del tratto conclusivo della Ciclovia Tirrenica, che completa un percorso ciclopedonale di quasi 48 chilometri affacciato sul mare, da Ospedaletti ad Andora. La cerimonia ufficiale si svolgerà alle ore 10 alla Galeazza di Imperia e segnerà la consegna alla comunità di un’infrastruttura destinata a diventare un punto di riferimento per la mobilità sostenibile e il turismo outdoor.

Per l’occasione, il Riviera Café offrirà un momento di accoglienza e ristoro a quanti raggiungeranno l’evento a piedi o in bicicletta. La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Imperia Claudio Scajola, del presidente della Regione Liguria Marco Bucci, dell’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone e del sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi. Seguiranno la benedizione di don Alessandro Ferrua, il taglio del nastro e la pedalata inaugurale lungo il nuovo tratto di ciclovia fino al Secondo Belvedere dell’IM-Compiuta.

In contemporanea partirà anche un allenamento di corsa organizzato dal Grit Running Club. Corridori e ciclisti si ritroveranno quindi al Secondo Belvedere, centro della festa inaugurale, dove ad attenderli ci saranno il DJ set di SappioBeat, ghiaccioli e acqua gratuiti per tutti i partecipanti. Per l’intera giornata sarà inoltre attivo un punto ristoro curato da Tapas Beach con grigliata di rostelle e una selezione di drink da gustare vista mare.

Le celebrazioni proseguiranno nel pomeriggio: dalle 17 DJ BBO accompagnerà il pubblico fino al tramonto con sonorità funk, groove e disco. Al Primo Belvedere saranno inoltre proposte gratuitamente due attività dedicate al benessere e al fitness: le sessioni di Hybrid Training guidate dal coach Guglielmo Granese e le lezioni di Yoga condotte da Veronica Martucci, entrambe in programma dalle 17 alle 18 e dalle 18 alle 19. Gli organizzatori consigliano di portare con sé un tappetino o un asciugamano.

L’evento sarà quindi una vera e propria festa aperta a cittadini e visitatori per celebrare il completamento di uno dei percorsi ciclopedonali più suggestivi della Liguria, un’opera che unisce sport, turismo e valorizzazione del territorio lungo la costa della Riviera dei Fiori.

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