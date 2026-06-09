Aeroporto Genova, Bucci: "Regione interessata a entrare nella società di gestione"

La Regione Liguria conferma il proprio interesse a entrare nella compagine azionaria dell’aeroporto di Genova. A ribadirlo è il presidente regionale Marco Bucci, intervenuto a Genova a margine dei lavori del Consiglio regionale, sottolineando come il progetto sia ancora all’attenzione dell’amministrazione.

“L’idea della Regione Liguria di entrare tra gli azionisti dell’aeroporto di Genova c’è sempre, aspettiamo con ansia il bando per poter entrare, sulla mancata riconferma del presidente Enrico Musso non sono a conoscenza di cose eclatanti, sia in senso positivo, sia negativo”, ha dichiarato Bucci.

Il riferimento è alla possibile apertura di una nuova fase per lo scalo genovese, per il quale è atteso un bando che potrebbe ridefinire gli assetti societari e il ruolo dei soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione. L’ingresso della Regione tra gli azionisti è da tempo tra le ipotesi sul tavolo, nell’ottica di rafforzare il controllo strategico e sostenere lo sviluppo infrastrutturale dell’aeroporto.

Sul fronte della governance, Bucci ha commentato anche la mancata riconferma del presidente Enrico Musso, spiegando di non essere a conoscenza di elementi particolari che abbiano inciso sulla decisione, né in senso positivo né negativo. Una posizione che lascia aperti gli interrogativi sulla futura guida dello scalo, in una fase considerata delicata per il suo rilancio.

Il tema dell’aeroporto di Genova resta centrale nel dibattito istituzionale ligure, anche in relazione alle strategie di collegamento e sviluppo economico del territorio, con l’obiettivo di potenziare i flussi turistici e commerciali verso la regione.