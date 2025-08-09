Aeroporti Nord Sardegna: luglio da record e ottime previsioni per ferragosto

Luglio 2025 segna un traguardo storico per gli aeroporti di Alghero e Olbia, che insieme hanno superato per la prima volta il milione di passeggeri in un solo mese (1.057.012), con una crescita del +7% rispetto a luglio 2024.

Nei primi sette mesi dell’anno, i due scali hanno movimentato oltre 3,19 milioni di passeggeri, con un incremento dell’+8%. A trainare la crescita è stato in particolare il traffico internazionale (+18%), ma anche il mercato domestico ha segnato un +2%.

A supporto di questi risultati l’ampliamento dell’offerta estiva, con 11 nuove rotte e un totale di 155 collegamenti operati da oltre 40 compagnie aeree.

Alghero ha registrato il miglior luglio della sua storia (246.000 passeggeri, +11%) e un totale di 985.000 passeggeri da inizio anno (+8,3%). Crescita importante anche nell’Aviazione Generale, con 233 movimenti a luglio (+106%).

Olbia ha superato per la prima volta gli 800.000 passeggeri mensili, arrivando a 811.000 (+5%), e ha chiuso i primi sette mesi con oltre 2,2 milioni di passeggeri (+8%), trainati dal traffico internazionale (+20%). Forte anche l’Aviazione Generale, con oltre 4.000 voli a luglio (+7%).

Per la settimana di Ferragosto 2025 si prevede un traffico di oltre 370.000 passeggeri (+8%), confermando il trend positivo per tutto il Nord Sardegna.

