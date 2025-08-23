Genoa

Addio Sidio Corradi, Claudio Onofri: "Mi insegno' cosa vuol dire essere genoani"

di Redazione

Il ricordo del grande amico recentemente scomparso: "Persona straordinaria, mi colpì la sua naturalezza"

"Sidio era una persona straordinaria, di lui mi ha sempre colpito la grande simpatia e naturalezza, per questo diventammo subito amici. Lui mi ha insegnato cosa vuole dire essere genoani" - così a Telenord Claudio Onofri ricorda Sidio Corradi, bandiera del Genoa recentemente venuto a mancare

"Ti voglio bene Sidio, ancora oggi" - ha concluso Claudio Onofri

