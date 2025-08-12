Addio De Winter, Genoa al terzo posto per ricavi dalle cessioni in Serie A: quasi 400 milioni in dieci anni
di F.S.
Alle 18 amichevole contro il Ligorna: in campo chi non è sceso in campo a Rennes
Con l'allenamento di ieri pomeriggio il Genoa saluta Koni De Winter, che oggi ha svolto le visite mediche con il Milan: il belga si trasferisce in rossonero per una cifra intorno ai 25 milioni tra vendita e bonus. In maglia rossoblù, De Winter ha raccolto 57 gare con 3 reti in due stagioni.
Con la vendita di De Winter, secondo i dati di Transfermarkt, il club ligure si piazza al terzo posto in Serie A per maggiori ricavi provenienti dalle cessioni: considerando solamente le trattative portate a termine nel campionato italiano, il Genoa ha racimolato quasi 400 milioni di euro negli ultimi dieci anni (precisamente 389,1 milioni). Solamente Juventus e Atalanta hanno fatto meglio del Genoa da questo punto di vista.
Intanto il Genoa piazza un colpo in prospettiva: il club ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo del giovane Gael Lafont, prelevato dall'Olympique Marsiglia. Centrocampista classe 2006, il giocatore andrà a rafforzare in prima battuta la squadra Primavera di mister Jacopo Sbravati
La nota del club - Gaël Lafont è un nuovo giocatore del Genoa. Il centrocampista nato il 7 giugno 2006 ad Aix-en-Provence arriva a titolo definitivo dall’Olympique Marsiglia. Nel giro delle nazionali giovanili transalpine, ha esordito, con la maglia del club francese, in Europa League. Ben arrivato a Genova, Gaël
Oggi pomeriggio, alle 18, squadra in campo per l'amichevole contro il Ligorna, in preparazione del primo impegno ufficiale di Coppa Italia contro il Vicenza
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Genoa, il caldo non ferma i tifosi: in 1500 per l'allenamento a Pegli. C'è De Winter ma è in partenza
11/08/2025
di Filippo Serio
Genoa, Vieira dopo il pari di Rennes: “Contento per lo spirito di squadra, ma dobbiamo migliorare”
10/08/2025
di Giovanni Porcella
Genoa, da Carboni a Vitinha ecco i 25 convocati per la trasferta di Rennes, non c'è l'acciaccato Messias
08/08/2025
di Giovanni Porcella
Genoa, sale la febbre per il match con il Rennes, mentre Vieira porta la squadra in sala video
07/08/2025
di red. sport
Genoa: abbonamento "negato" all'ex presidente Zangrillo, che presenta un esposto
31/07/2025
di red. sport