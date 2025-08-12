Addio De Winter, Genoa al terzo posto per ricavi dalle cessioni in Serie A: quasi 400 milioni in dieci anni

Con l'allenamento di ieri pomeriggio il Genoa saluta Koni De Winter, che oggi ha svolto le visite mediche con il Milan: il belga si trasferisce in rossonero per una cifra intorno ai 25 milioni tra vendita e bonus. In maglia rossoblù, De Winter ha raccolto 57 gare con 3 reti in due stagioni.

Con la vendita di De Winter, secondo i dati di Transfermarkt, il club ligure si piazza al terzo posto in Serie A per maggiori ricavi provenienti dalle cessioni: considerando solamente le trattative portate a termine nel campionato italiano, il Genoa ha racimolato quasi 400 milioni di euro negli ultimi dieci anni (precisamente 389,1 milioni). Solamente Juventus e Atalanta hanno fatto meglio del Genoa da questo punto di vista.

Intanto il Genoa piazza un colpo in prospettiva: il club ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo del giovane Gael Lafont, prelevato dall'Olympique Marsiglia. Centrocampista classe 2006, il giocatore andrà a rafforzare in prima battuta la squadra Primavera di mister Jacopo Sbravati

La nota del club - Gaël Lafont è un nuovo giocatore del Genoa. Il centrocampista nato il 7 giugno 2006 ad Aix-en-Provence arriva a titolo definitivo dall’Olympique Marsiglia. Nel giro delle nazionali giovanili transalpine, ha esordito, con la maglia del club francese, in Europa League. Ben arrivato a Genova, Gaël

Oggi pomeriggio, alle 18, squadra in campo per l'amichevole contro il Ligorna, in preparazione del primo impegno ufficiale di Coppa Italia contro il Vicenza

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.