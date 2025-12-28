Addio alla 'Divina': è morta Brigitte Bardot, aveva 91 anni. La sua storia con Gigi Rizzi infiammò Portofino

E' morta a 91 anni Brigitte Bardot, icona sexy del secondo Novecento. Si era ritirata dalle scene nel 1974 ma il suo mito era indelebile. Nel 1968 aveva avuto un flirt con Gigi Rizzi, genovese di adozione e personaggio in vista della 'Dolce Vita', illuminando le notti d'estate da Portofino a Saint Tropez. La Bardot ha avuto un ruolo epocale nella storia del cinema e del costume, era nota semplicemente come B.B.

Brigitte Bardot nasce a Parigi nel 1934 in una famiglia dell’alta borghesia. Cresce in un ambiente severo, segnato da un’infanzia non semplice, compensata però dalla danza classica, che diventa presto il suo rifugio e la sua prima vera passione. Ancora adolescente viene notata dal mondo della moda e poi dal cinema: le fotografie per Elle aprono la strada a una carriera che, nel giro di pochi anni, la trasforma in uno dei volti più riconoscibili del Novecento.

Debutta sul grande schermo nei primi anni Cinquanta e, film dopo film, costruisce un’immagine nuova di femminilità: spontanea, sensuale, indipendente. Con Piace a troppi (1956) diventa una star internazionale e un simbolo della rivoluzione dei costumi, capace di competere in popolarità con Marilyn Monroe. Il bikini, il topless, lo stile libero e anticonformista la rendono un’icona globale, amata e discussa.

Negli anni Sessanta Bardot cerca ruoli più complessi, lavorando con registi come Clouzot, Godard e Louis Malle. Il successo, però, ha un prezzo altissimo: la pressione mediatica, le difficoltà personali e una fragilità emotiva che la porterà più volte a ritirarsi dalla scena pubblica. Nel 1974, prima dei quarant’anni, sceglie definitivamente di lasciare il cinema dopo oltre cinquanta film.

Accanto alla carriera artistica, Bardot vive una vita sentimentale intensa e spesso sotto i riflettori. Tra le storie più chiacchierate c’è quella con Gigi Rizzi, personaggio emblematico della Dolce Vita, che nell’estate del 1968 incrocia il suo destino a Saint-Tropez. Rizzi, legato anche a Genova dove la sua famiglia si era trasferita e dove lui stesso avrebbe vissuto negli ultimi anni, era uno dei cosiddetti “italiens” della Costa Azzurra: giovani eleganti, imprenditori e nottambuli che animavano la mondanità tra Francia e Italia. Il loro fu un flirt breve ma simbolico, capace di incarnare lo spirito libero e irregolare di quell’epoca.

Dopo l’addio alle scene, Brigitte Bardot cambia radicalmente vita e si dedica con determinazione alla difesa degli animali. Fonda una delle più importanti organizzazioni animaliste europee e diventa una voce influente a livello internazionale, trasformando la propria celebrità in strumento di impegno civile.

