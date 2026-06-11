Addio ad Alessandro Rollero, direttore del Pronto Soccorso del Villa Scassi: aveva 60 anni

Lutto nella sanità ligure per la scomparsa di Alessandro Rollero, morto all’età di 60 anni a Genova. Specialista in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, dal 2021 era alla guida della Struttura Complessa di Medicina d’Accettazione e d’Urgenza dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, ricoprendo il ruolo di direttore del Pronto Soccorso.

Da alcuni mesi combatteva contro una malattia. Le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime settimane e il medico si è spento proprio all’interno dell’ospedale Villa Scassi, dove era ricoverato. Profondo il cordoglio tra colleghi e personale sanitario. “Tutta la comunità di Villa Scassi è devastata da questa notizia”, ha dichiarato Marta Caltabellotta, dirigente dell’ospedale.

“È con profondo dolore che AOM comunica la prematura scomparsa del dott. Alessandro Rollero, Direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale Villa Scassi.

Medico di straordinaria competenza e grande umanità, il dott. Rollero ha rappresentato, anche durante il Covid, un punto di riferimento imprescindibile per colleghi e pazienti. La sua elevata professionalità, unita a una dedizione instancabile al lavoro, ha contraddistinto il suo percorso umano e professionale, lasciando un segno profondo nella comunità ospedaliera e nel servizio sanitario.

L’Azienda esprime il più sentito cordoglio e si stringe con affetto alla famiglia e ai colleghi".

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