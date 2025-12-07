Addio a Sandro Giacobbe: cordoglio dei fans sui social, funerali martedì a Chiavari in Cattedrale

Cresce il cordoglio sui social per la scomparsa di Sandro Giacobbe, il cantautore genovese morto all’età di 75 anni nella sua casa di Cogorno, nell’entroterra di Chiavari, dopo una lunga malattia. In molti ricordano la sua gentilezza e il suo celebre motto: “Ovunque vado porto il sole”. Parole che, raccontano i suoi cari, continueranno a risuonare nei loro cuori. Anche nel giorno della sua morte, infatti, in un cielo grigio è apparso improvvisamente un raggio di sole, un simbolo che in tanti hanno voluto leggere come un ultimo saluto dell’artista.





La camera ardente sarà allestita lunedì dalle 10 alle 17 e riaprirà martedì 9 dicembre dalle 9 alle 12 nella Cappella Maggiore del Seminario vescovile, in piazza Nostra Signora dell’Orto a Chiavari. I funerali si terranno martedì alle 15 nella Cattedrale di Nostra Signora dell’Orto, dove amici, fan ed esponenti del mondo dello spettacolo, nonché i compagni della Nazionale Cantanti, potranno dare l’ultimo saluto a uno dei volti più amati della musica italiana degli anni Settanta.

