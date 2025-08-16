Addio a Pippo Baudo, icona della televisione italiana
di Anna Li Vigni
È morto a 89 anni il re del piccolo schermo
L’Italia dice addio a uno dei suoi più amati protagonisti televisivi: Pippo Baudo è morto questa sera all’età di 89 anni. La notizia è stata resa nota dal suo storico legale e amico fraterno, Giorgio Assumma.
Una carriera leggendaria - Figura simbolo della Rai e del piccolo schermo, Baudo ha condotto 13 edizioni del Festival di Sanremo e trasmissioni storiche come Canzonissima, Domenica In, Fantastico e Novecento. Con oltre sessant’anni di carriera, è stato un punto fermo per generazioni di spettatori e un vero maestro della conduzione.
L’ultima apparizione pubblica - L’ultima volta che Pippo Baudo era apparso in pubblico risale al settembre scorso, in occasione della festa per i 90 anni di Pierfrancesco Pingitore. Fotografato in sedia a rotelle ma sorridente e perfettamente lucido, aveva ricevuto l’abbraccio affettuoso del mondo dello spettacolo.
Un’eredità incancellabile - Con la sua scomparsa, la televisione italiana perde una figura elegante, ironica e autorevole, capace di raccontare il Paese con stile, intelligenza e grande umanità. Pippo Baudo resterà per sempre un simbolo di qualità, cultura e passione per il mezzo televisivo.
