Addio a Giovanni Galeone: quell'intreccio con la "maga" di Genova
di Redazione
Giovanni Galeone è morto oggi all'ospedale di Udine dove era ricoverato. Malato da molto tempo, Galeone, 84 anni, aveva in passato allenato tra le altre squadre l'Udinese e il Pescara.
Galeone era nato a Napoli il 25 gennaio 1941. Ha avuto una lunga carriera che lo ha portato a guidare Pescara, Udinese, Perugia, Napoli, Como, Spal ed Ancona.
A Genova la sua carriera si era intrecciata con quella della "maga" Marba o Mara Label, la signora Maria Carla Lo Bue, sessantenne residente in via Nizza, per la quale l'allenatore aveva chiesto cento milioni in virtù dell’apporto da lei fornito nella stagione del ritorno in A. Ma il presidente del Pescara si era rifiutato di darglieli.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Genova in finale a “Italia’s Got Talent” con il taekwondo, a Telenord il maestro Fugazza
30/10/2025
di Luca Pandimiglio - Roberto Rasia
50° Campionato Invernale del Tigullio: la vela d’altura festeggia mezzo secolo di storia
29/10/2025
di Stefano Rissetto
Champions League, Pro Recco travolge lo Jadran 16-7 e vola in testa al girone
29/10/2025
di Stefano Rissetto