Addio a Giovanni Galeone: quell'intreccio con la "maga" di Genova

Giovanni Galeone è morto oggi all'ospedale di Udine dove era ricoverato. Malato da molto tempo, Galeone, 84 anni, aveva in passato allenato tra le altre squadre l'Udinese e il Pescara.

Galeone era nato a Napoli il 25 gennaio 1941. Ha avuto una lunga carriera che lo ha portato a guidare Pescara, Udinese, Perugia, Napoli, Como, Spal ed Ancona.

A Genova la sua carriera si era intrecciata con quella della "maga" Marba o Mara Label, la signora Maria Carla Lo Bue, sessantenne residente in via Nizza, per la quale l'allenatore aveva chiesto cento milioni in virtù dell’apporto da lei fornito nella stagione del ritorno in A. Ma il presidente del Pescara si era rifiutato di darglieli.





Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.