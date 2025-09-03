Addio a Fabrizio Pianetti, storico tifoso genoano e volto di Telenord, conservò il marchio del Grifone anni '80
di R.S.
Lutto nel mondo dello sport e della tv. E' mancato ancor giovane Fabrizio Pianetti, 57 anni, commerciante e storico tifoso genoano, animatore e conduttore per passione, a lungo tra i 'volti' di Telenord come animatore della seguitissima rubrica 'Pesto e calcio'. Da tempo lottava con forza e autoironia, oltre che con profonda fede, con una brutta malattia.
Titolare di un notissimo esercizio di accessori per il tessile, che si era trasferito pochi anni fa dalla sede di via Ceccardi alla Foce, angolo Cipro-Barabino, aveva avuto la geniale intuizione di registrare i diritti del marchio anni Ottanta del Genoa, soprannominato scherzosamente dagli stessi tifosi rossoblù "il Gallinaccio", per avviare una linea commerciale tematica di abbigliamento e oggettistica con lo slogan 'Questione di feeling'.
Proprio lo scorso anno Pianetti si era accordato con il Genoa CFC per il 'ritorno' dello storico marchio nella disponibilità della società, che aveva infatti ripreso la seconda maglia adottata quarant'anni fa. Un ultimo 'dono' del supertifoso Pianetti al suo Grifone. Lascia il ricordo di un uomo appassionato ed entusiasta, innamorato della vita e del Genoa, capace di vivere con coraggio anche la fase difficilissima del male che in pochi anni lo ha vinto. Ci mancherà davvero tanto.
Alla famiglia del nostro caro Fabrizio le condoglianze dell'editore Massimiliano Monti, dei direttori Matteo Cantile e Maurizio Michieli, di redazione amministrazione e settore tecnico di Telenord.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Ocean Race, a Genova trionfo italiano con Ambrogio Beccaria e Allagrande Mapei Racing
03/09/2025
di Simone Galdi
Vele d'epoca di Imperia, taglio del nastro per l'inizio della 26esima edizione. Sindaco Scajola: "Spettacolo di pregio assoluto"
02/09/2025
di Matteo Cantile - Filippo Serio
Sport e solidarietà, al Golf Club Sant’Anna il memorial dedicato a Signorini e Vialli
02/09/2025
di Simone Galdi
Spezia, ds Melissano: “Società solida, nessun giocatore ha chiesto di partire”
02/09/2025
di Francesca Balestri
Tennis, al via l'Aon Open Challenger Memorial Giorgio Messina: Darderi è la star
01/09/2025
di Redazione