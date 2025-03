Addio a Eleonora Giorgi, fino all'ultimo non ha perso il sorriso che aveva incantato l'Italia

Eleonora Giorgi è venuta a mancare a 71 anni dopo una lunga e difficile battaglia contro un tumore. Nonostante la gravità della malattia, l'attrice ha sempre mostrato una straordinaria forza interiore, condividendo con il pubblico il suo percorso e mantenendo un atteggiamento positivo.

Bellezza - Conosciuta come sex symbol nei primi anni '70, aveva intrapreso una carriera diversificata che l'ha vista affrontare ruoli drammatici, per poi diventare una figura di riferimento nella commedia italiana degli anni '80, partecipando a pellicole come "Borotalco", "Grand Hotel Excelsior", "Mia moglie è una strega" e "Mani di fata". Per il suo ruolo in "Borotalco", il celebre film di e con Carlo Verdone, ha ricevuto anche un David di Donatello. Nel 2023, Eleonora Giorgi ha rivelato la sua malattia, che aveva scoperto alla fine dell'anno precedente, durante un'intervista a "Pomeriggio cinque". Da quel momento ha documentato con coraggio l'evoluzione della sua salute, rimanendo sempre ottimista e supportata dalla sua famiglia. Nel marzo 2024 si era sottoposta a un intervento chirurgico, che sembrava aver avuto esito positivo, alimentando le sue speranze.

Lanciata da Fellini - Nata a Roma il 21 ottobre 1953, la sua carriera cinematografica era iniziata molto giovane. La sua prima apparizione risale al 1972 nel film "Roma" di Federico Fellini, ma il suo vero debutto nel cinema avvenne l'anno successivo con "Storia di una monaca di clausura". Questo la portò a diventare un'icona del cinema erotico e sexy degli anni '70 con titoli come "Appassionata", "Alla mia cara mamma nel giorno del suo compleanno", "Il bacio" e "Conviene far bene l'amore". Nonostante un celebre servizio di nudo su "Playboy", la Giorgi riuscì a distaccarsi da quell'immagine, accettando ruoli in pellicole d'autore e drammi, come "Cuore di cane" di Alberto Lattuada, "Dimenticare Venezia" di Franco Brusati e "L'Agnese va a morire" di Giuliano Montaldo. Partecipò anche a film horror come "Inferno" di Dario Argento e a lavori con Nino Manfredi, come "Nudo di donna".

Svolta - Con l'inizio degli anni '80, la sua carriera subì una svolta, facendo emergere la sua vena comica. Fu scelta per numerose commedie italiane, recitando con attori famosi come Adriano Celentano, Renato Pozzetto, Carlo Verdone e Johnny Dorelli. Il suo grande successo in questo periodo fu "Mani di velluto" (1979) al fianco di Celentano, seguito da "Mia moglie è una strega" (1980) e "Mani di fata" (1984) con Pozzetto. Il film che la consacrò definitivamente nella storia della commedia italiana fu "Borotalco", che le valse il David di Donatello, seguito da "Compagni di scuola" (1988), sempre con Verdone. Nel 1983 incontrò Massimo Ciavarro sul set di "Sapore di mare 2 - Un anno dopo", con il quale avrebbe formato una coppia, sia nella vita che sullo schermo. I due si sposarono nel 1993, ma divorziarono nel 1996, pur rimanendo in buoni rapporti.

La maturità - Alla fine degli anni '80, la sua carriera cinematografica si concluse, sebbene tornò alla ribalta negli anni 2000, quando si cimentò anche nella regia con i film "Uomini & donne, amori & bugie" (2003) e "L'ultima estate" (2009). Durante gli anni '90 e 2000, la Giorgi si dedicò alla televisione, partecipando a serie famose come "Lo zio d'America", "I Cesaroni", "Provaci ancora prof!" e "Don Matteo". Non mancarono, inoltre, esperienze teatrali con spettacoli come "Fiore di cactus" e "Suoceri sull'orlo di una crisi di nervi", accanto a Gianfranco D'Angelo. Negli ultimi anni, Eleonora si era anche avventurata nel mondo dei talent e dei reality, partecipando a "Ballando con le stelle" nel 2018, entrando nella casa del "Grande Fratello Vip 3" nello stesso anno, e prendendo parte a "Il cantante mascherato" nel 2022.

