Addio a Carlo Russolillo, pugile genovese tra i più importanti negli anni '70 e '80

GENOVA - E' morto, all'età di 69 anni, Carlo Russolillo, genovese, figura storica del pugilato italiano. Russolillo è stato uno dei pugili dilettanti più importanti della sua generazione, protagonista a cavallo tra gli anni ’70 e ’80, quando ottenne risultati prestigiosi sia a livello nazionale che internazionale.

Fu vicecampione italiano dei pesi piuma nel 1976, sconfitto in finale da Patrizio Oliva. Russolillo conquistò poi il titolo nazionale nel 1979 e anche nel 1980 ma nei pesi leggeri. Nella stessa categoria quell’anno partecipò alle Olimpiadi di Mosca, battuto al primo turno dal cubano Angel Herrera. Nel 1979 il pugile conquistò la medaglia d’argento ai Giochi del Mediterraneo e il bronzo agli Europei, competizione in cui ottenne poi l’argento nel 1981 e 1983.

Russolillo era un grande tifoso della Sampdoria.

Alla famiglia le condoglianze della redazione sportiva di Telenord.

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