Addio a Benedetto Mortola, il poeta del levante genovese: la dedica di Scignoria!
di Gilberto Volpara
La morte improvvisa nella notte
“Sono distrutto”. Lo dice Franco Picetti, il cantastorie e amico fraterno di Benedetto Mortola.
Riferimento, proprio, la morte improvvisa del poeta e meraviglioso interprete di innumerevoli testi.
Mortola e’ scomparso nella notte senza più svegliarsi dal sonno. Scignoria! e Telenord porgendo le più sentite condoglianze alla famiglia lo ricordano con la magistrale interpretazione durante il Festival Ghe Semmo di Campomorone.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:mortola scignoria!
Condividi:
Altre notizie
Genova, al via progetto scuola-lavoro con l’Istituto Montale nel settore Turismo
16/01/2026
di Redazione
Nervi: l'ascensore della discordia. Cittadini in rivolta, soluzioni allo studio
16/01/2026
di Claudio Baffico