Attualità

Addio a Benedetto Mortola, il poeta del levante genovese: la dedica di Scignoria!

di Gilberto Volpara

La morte improvvisa nella notte

Assoclima

 

“Sono distrutto”. Lo dice Franco Picetti, il cantastorie e amico fraterno di Benedetto Mortola.

 

Riferimento, proprio, la morte improvvisa del poeta e meraviglioso interprete di innumerevoli testi.

 

Mortola e’ scomparso nella notte senza più svegliarsi dal sonno. Scignoria! e Telenord porgendo le più sentite condoglianze alla famiglia lo ricordano con la magistrale interpretazione durante il Festival Ghe Semmo di Campomorone.

 

 

 

 

 

