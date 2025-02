Adamoli provoca Pruzzo: "Non sai giocare a cirulla". La reazione è da bomber vero

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Lui ha un solo difetto... è stato un grande centravanti, niente da dire, di testa staccava più in alto di tutti ma non sa proprio giocare a cirulla...". La provocazione di Gessi Adamoli fa scattare la reazione immediata di Roberto Pruzzo nel corso di We Are Genoa, in onda su Telenord: "Ma cosa stai dicendo??? Non perdo una partita a cirulla dagli anni sessanta, nella sede del Little Club ho fatto incetta di trofei...", ha rimarcato tra il serio e il faceto O Rey di Crocefieschi, per tre volte capocannoniere della serie A con la maglia della Roma e grande bomber del Genoa con 143 presenze e 57 reti.

Vi proponiamo il simpatico siparietto, la trasmissione integrale è a disposizione on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata appositamente a We Are Genoa.









Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.