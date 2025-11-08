Acqua sempre più cara: in dieci anni la spesa delle famiglie cresce del 40%, ma quella del rubinetto resta imbattibile

Nel 2024 una famiglia italiana di tre persone spende in media 384 euro l’anno per l’acqua, il 40% in più rispetto a dieci anni fa. È quanto emerge da una ricerca del Consumers’ Forum, presentata a Rimini durante Ecomondo in collaborazione con Utilitalia.

Nonostante i consumi domestici siano diminuiti — da 241 litri pro capite al giorno nel 2012 a 215 nel 2024, pari a un calo del 10,8% — la spesa continua a crescere, così come gli investimenti nel settore: i gestori idrici sono passati da 3,1 miliardi di euro nel 2012 a 8 miliardi nel 2024, un aumento del 57%, in linea con la crescita delle tariffe.

Parallelamente, in Italia è aumentato anche il consumo di acqua minerale, passata da 190 a 257 litri pro capite l’anno (+35,2%). Tuttavia, il divario di prezzo tra l’acqua in bottiglia e quella di rubinetto resta enorme: un litro di minerale costa 0,26 euro, contro 0,00256 euro per l’acqua potabile, ovvero oltre 10.000% in più.

Lo studio evidenzia anche l’urgenza di combattere gli sprechi. Le perdite di rete raggiungono il 42% dell’acqua distribuita, e in casa un comportamento poco attento può far sprecare fino a 20.000 litri l’anno. Un rubinetto che gocciola, ad esempio, disperde 5 litri al giorno; una vasca da bagno ne richiede 160, contro i 40 della doccia. “Serve una maggiore educazione a un consumo consapevole e una gestione più efficiente — afferma Furio Truzzi, presidente di Consumers’ Forum —. L’acqua potabile resta la scelta più economica e sostenibile, ma occorrono operatori in grado di fare massa critica per garantire un servizio efficiente, ridurre gli sprechi e contenere i costi per i cittadini.”

