Acli Genova, presidente Lottero a Telenord illustra progetto 'Iniziamo dalla famiglia': “Ascolto dei cittadini e vicinanza alle fragilità”

avide Lottero, presidente delle Acli di Genova, è intervenuto negli studi di Telenord durante la trasmissione Liguria Live per tracciare un primo bilancio dell'attività del nuovo centro di ascolto aperto nei locali al piano strada di vico Falamonica, nel cuore del centro storico cittadino. Un'iniziativa nata con l'obiettivo di offrire un punto di riferimento concreto alle persone e alle famiglie che vivono situazioni di difficoltà economica, sociale o relazionale, rafforzando la presenza dell'associazione accanto alle fasce più fragili della popolazione.

Nel corso dell'intervista, Lottero ha evidenziato i risultati registrati nei primi i attività, sottolineando l'importanza di un servizio fondato sull'accoglienza, sull'ascolto e sull'accompagnamento delle persone verso percorsi di sostegno e inclusione. Un impegno che si inserisce nella tradizione delle Acli e che punta a rispondere ai bisogni emergenti del territorio attraverso una presenza capillare e attenta alle nuove forme di vulnerabilità.

Il presidente delle Acli genovesi ha inoltre delineato alcune delle linee programmatiche che guideranno l'azione dell'associazione nei prossimi mesi, ponendo al centro il tema della famiglia, considerata il nucleo fondamentale della società e il primo luogo in cui si costruiscono relazioni, solidarietà e coesione sociale. In quest'ottica, le Acli intendono promuovere iniziative e momenti di confronto dedicati al sostegno delle famiglie, alla conciliazione tra vita e lavoro e alla valorizzazione dei legami comunitari.

Spazio, infine, alla presentazione dell'incontro pubblico in programma giovedì 11 alle ore 17 presso la Sala Quadrivium, durante il quale sarà presentato il libro di don Bruno Bignami “Dare etica alla politica”. Un appuntamento che offrirà l'occasione per riflettere sul rapporto tra impegno civile, responsabilità pubblica e valori etici, in un momento storico in cui il tema della qualità della partecipazione democratica assume un'importanza sempre maggiore.

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