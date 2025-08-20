Acg, sabato alle 11.00 davanti allo stadio si terrà il ricordo di Luigi Ferraris

La tifoseria organizzata dal Genoa ha deciso di ricordare sabato alle 11 davanti allo stadio Luigi Ferraris nel 110 anniversario della sua morte. Nel corso della stessa giornata, proprio dietro la Gradinata Nord, verrà simbolicamente deposta una porzione di terra proveniente dal luogo in cui l’eroe rossoblù perse la vita durante la prima guerra mondiale.



L’iniziativa è stata curata dalla Fondazione Genoa 1893 e del Gruppo Storico Scientifico dell’Associazione Club Genoani.

L’invito è rivolto a tutti i tifosi del Genoa, per condividere insieme un doveroso e sentito tributo a una figura simbolo della storia del club, del calcio italiano e della città di Genova. A lui è intitolato lo stadio che da sempre rappresenta un inscindibile legame tra Genova e la sua prima squadra.

