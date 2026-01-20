ACEA: "UE non può sospendere implementazione ricarica veicoli pesanti a zero emissioni"

L’IRU, l’Associazione europea dei costruttori di automobili (ACEA) e Transport & Environment (T&E) esortano la Commissione europea a garantire la continuità dei finanziamenti UE per le infrastrutture di ricarica e rifornimento di idrogeno per i veicoli pesanti, avvertendo che un’interruzione del sostegno nel 2026-2027 rischierebbe di rallentare la diffusione dei veicoli a emissioni zero.

In una lettera congiunta indirizzata alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e al Commissario per i trasporti e il turismo sostenibili Apostolos Tzitzikostas, l’IRU, l’ACEA e T&E – in rappresentanza degli operatori del trasporto su strada, dei costruttori di veicoli e della società civile – chiedono un’azione urgente per evitare un deficit di finanziamento a seguito dell’esaurimento del Fondo per le infrastrutture per i combustibili alternativi (AFIF).

Creato nell’ambito del programma CEF Transport a sostegno delle infrastrutture per i combustibili alternativi, l’AFIF ha consentito investimenti per circa 3 miliardi di euro in progetti in tutta l’UE. Ciò ha reso possibile l’espansione critica delle reti infrastrutturali in tutta l’UE. Le attuali discussioni a Bruxelles indicano una possibile interruzione del sostegno nel 2026-2027.

Senza uno strumento successore dedicato, previsto prima dell’inizio del prossimo Quadro Finanziario Pluriennale dell’UE nel 2028, la diffusione di infrastrutture di ricarica e rifornimento di idrogeno per i veicoli pesanti rischia di perdere slancio, proprio mentre i camion a emissioni zero stanno entrando nel mercato e gli investimenti stanno aumentando lungo tutta la catena del valore.

Raluca Marian, Direttrice UE dell’IRU, ha dichiarato: “Quale segnale invierebbe l’UE al mercato se interrompesse i finanziamenti proprio quando la diffusione sta finalmente decollando?

Per gli operatori del trasporto, la sfida è particolarmente acuta: le aziende potrebbero essere pronte a investire in veicoli a emissioni zero più costosi, ma, dati i margini ridotti del settore, tali investimenti non sono realistici se non è garantita la disponibilità di infrastrutture di ricarica.

Il sostegno dell’UE alle infrastrutture di ricarica è fondamentale, in particolare per la ricarica in deposito, che rimarrà la spina dorsale della ricarica dei veicoli commerciali, garantendo controllo operativo e costi prevedibili.

Thomas Fabian, Chief Commercial Vehicles Officer di ACEA, ha dichiarato: “Se l’Europa intende seriamente decarbonizzare il trasporto su strada, deve garantire un supporto continuo alle infrastrutture di ricarica e rifornimento per i veicoli pesanti. L’implementazione delle infrastrutture deve tenere il passo con l’introduzione dei veicoli e con i cicli di investimento degli operatori. Un’interruzione dei finanziamenti rischierebbe di rallentarne l’adozione e di indebolire la competitività industriale europea in un momento critico. Ciò che serve ora è continuità e accelerazione, non esitazione”.

Le organizzazioni invitano la Commissione a garantire la continuità del sostegno a livello UE, estendendo l’AFIF o mobilitando strumenti di finanziamento UE alternativi in ​​stretta collaborazione con gli Stati membri. Sottolineano che i finanziamenti devono coprire l’intera filiera infrastrutturale, compresi i punti di ricarica e rifornimento pubblici, la ricarica in deposito, le connessioni alla rete e le soluzioni di accumulo di energia, essenziali per il funzionamento quotidiano dei camion a emissioni zero.

Stef Cornelis, Direttore T&E Fleets and Freight, ha dichiarato: “AFIF è uno degli strumenti di finanziamento più efficaci in Europa. Dal Portogallo alla Romania, stanno prendendo il via progetti di infrastrutture di ricarica per camion. Una ricarica affidabile in tutto il continente è fondamentale per far sì che il settore logistico europeo passi ai camion elettrici.

“La Commissione Europea deve ora incrementare i finanziamenti e garantire la certezza degli investimenti per il settore energetico e logistico. Non è il momento di staccare la spina e fermare lo slancio”.

Mantenere lo slancio nella realizzazione delle infrastrutture è essenziale per supportare le decisioni di investimento, consentire le operazioni transfrontaliere e garantire che la transizione dell’UE verso il trasporto merci su strada a zero emissioni possa essere attuata concretamente.

